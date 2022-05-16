Behçet Cantürk kimdir

İş insanı olan ve esrarengiz biçimde öldürülen Behçet Cantürk'ün hayat hikayesidir...

1990'lı yıllar Türkiye'nin en karanlık ve buhranlı zamanlarıydı. Devlet ve mafya ilişkilerinin ayyukaya çıktığı bu dönemde Türkiye, Behçet Cantürk adını gazetelerde duymaya, okumaya başladı.

Oyuncu Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla gündeme gelen, Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu faaliyetlerinde bulunan Behçet Cantürk, PKK Terör Örgütü'ne yardım ettiği gerekçesiyle öldürüldü.

Arabasının önünü kesen polis yelekli kişilerce arabadan indirilen ve ertesi gün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cesedi bulunan Behçet Cantürk'ün hayat öyküsü...

Askerlikten kaçtı

Behçet Cantürk 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 1975 yılından itibaren bazı kaçakçılık faaliyetlerinde bulundu.

Aynı sene içerisinde askere gitmemek için rüşvet vererek çürük raporu aldı. 1977 senesinde bölgede silah kaçakçılığına başladı. Aynı zamanda 1978 senesinde Devrimci Doğu Kültür Derneği'ne üye oldu.

Asala ile iş birliği

1979 yılında Bulgaristan'dan getirdiği kaçak silahları terör örgütü PKK'ya satmaya başladı. 1981 senesinde Suriye'ye giderek, burada ASALA ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptı. 1981-1983 seneleri arasında Kapalıçarşı'da bulunan bazı kuyumcular ile birlikte altın kaçakçılığına başladı.

Meraklıları için Soner Yalçın'ın yazdığı Behçet Cantürk kitabını okuyabilirler...

Behçet Cantürk öldürüldü

Cantürk, 22 Haziran 1984'te terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanarak tutuklandı. Daha sonra 14 Ocak 1994 tarihinde şoförüyle birlikte kaçırıldı. Ertesi gün cesetleri Sapanca yakınlarında bulundu.