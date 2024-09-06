Bir zamanların manken kraliçesi Bahar Erdeniz kimdir?

Bahar Erdeniz, Türk mankenlik ve sinema dünyasında önemli bir yere sahip, çok yönlü bir sanatçıdır. Oğlu Can Verel de annesinin izinden gitmiş, 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Yemin' gibi yüksek izleyici kitlesine sahip dizilerde rol almış başarılı bir oyuncudur.
Erken yaşam ve eğitim
Bahar Erdeniz, 17 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Amerikan Kız Koleji'nde başladı. 16 yaşında hayatına önemli bir adım atarak elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz ile evlendi. Bu evlilikle birlikte İsveç'e taşındı ve burada bir yıl süreyle psikoloji eğitimi aldı.
Mankenlik kariyeri ve sinemaya adım atışı
İsveç'te geçirdiği yılın ardından Bahar Erdeniz, fotomodellik teklifleri aldı. Bu teklifler doğrultusunda podyuma çıkarak modellik kariyerine adım attı. O sırada, Yalçın Erdeniz ile boşandılar.
Türkiye'ye döndüğünde, LCC okuluna yazıldı ve modellik kariyerine devam etti. 1971 yılında, modellik dünyasında büyük bir başarıya imza atarak 'mankenler kraliçesi' seçildi. Bu unvan, onun modellik kariyerindeki prestijini pekiştirdi.
Bahar Erdeniz'in sinema kariyeri, 'Afacan Küçük Serseri' adlı filmle başladı. Sinemadaki yeteneği kısa sürede fark edildi ve birçok filmde rol aldı. Bu dönemde, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı.
Özel yaşamı
1979 yılının Eylül ayında eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile evlendi. Bu evlilikle birlikte Fransa'ya yerleşti ve orada yaşamaya başladı. Bu evlilikten doğan oğlu Can Verel de oyunculuk kariyerine adım attı ve sanat dünyasında tanınan bir isim oldu.
2000'li yıllarda Bahar Erdeniz, Türkiye'ye dönerek çeşitli televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Bu dizilerdeki performansıyla yeteneğini ve deneyimini ekranlarda göstermeye devam etti.
74 yaşındaki oyuncu, en son 2007 yılında 'Kader' adlı dizide rol aldı.
Filmografi
1971: Afacan Küçük Serseri
1971: New Yorklu Kız
1971: Şerefimle Yaşarım
1972: Aşk Fırtınası
1972: Çöl Kartalı
1972: Kader Yolcuları
1972: Kırık Merdiven
1972: Ölüme Köprü
1972: Suçlu
1972: Takip
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1973: Arap Abdo
1973: Gurbetçiler
1973: Hazreti Yusuf
1973: Kır Çiçeği
1973: Ömer Hayyam
1973: Özleyiş
1973: Patron
1973: Şüphe
1974: Aman Ne Gırgır
1974: Damgalı Adam
1975: Deli Deli Tepeli
1975: Enişte
1975: Kılıç Aslan
1975: Seks Ve Şantaj
1975: Sevişmek Bir Dakika
1975: Üç Ahbap Çavuşlar
1975: Üç Yaman Bakire
1975: Yarınlar Kimin
1976: Çizmeli Kedi
1976: Kanundan Kaçamazsın
1977: Aşk Arzu ve Silah
1977: Hakanlar Çarpışıyor
1977: Mavi Mercedes
1979: Nokta İle Virgül Paldır Küldür
1979: Tatlı İstanbul Geceleri
2004: Bütün Çocuklarım
2006: Sevda Çiçeği
2007: Kader
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