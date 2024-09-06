Bir zamanların manken kraliçesi Bahar Erdeniz kimdir? Yeşilçam güzellerinden biri olan, hem mankenlik hem de oyunculuk yapan Bahar Erdeniz'in yaşamı...

Haber Merkezi

Bahar Erdeniz, Türk mankenlik ve sinema dünyasında önemli bir yere sahip, çok yönlü bir sanatçıdır. Oğlu Can Verel de annesinin izinden gitmiş, 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Yemin' gibi yüksek izleyici kitlesine sahip dizilerde rol almış başarılı bir oyuncudur.

Erken yaşam ve eğitim

Bahar Erdeniz, 17 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Amerikan Kız Koleji'nde başladı. 16 yaşında hayatına önemli bir adım atarak elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz ile evlendi. Bu evlilikle birlikte İsveç'e taşındı ve burada bir yıl süreyle psikoloji eğitimi aldı.

Mankenlik kariyeri ve sinemaya adım atışı

İsveç'te geçirdiği yılın ardından Bahar Erdeniz, fotomodellik teklifleri aldı. Bu teklifler doğrultusunda podyuma çıkarak modellik kariyerine adım attı. O sırada, Yalçın Erdeniz ile boşandılar.

Türkiye'ye döndüğünde, LCC okuluna yazıldı ve modellik kariyerine devam etti. 1971 yılında, modellik dünyasında büyük bir başarıya imza atarak 'mankenler kraliçesi' seçildi. Bu unvan, onun modellik kariyerindeki prestijini pekiştirdi.

Bahar Erdeniz'in sinema kariyeri, 'Afacan Küçük Serseri' adlı filmle başladı. Sinemadaki yeteneği kısa sürede fark edildi ve birçok filmde rol aldı. Bu dönemde, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı.

Özel yaşamı

1979 yılının Eylül ayında eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile evlendi. Bu evlilikle birlikte Fransa'ya yerleşti ve orada yaşamaya başladı. Bu evlilikten doğan oğlu Can Verel de oyunculuk kariyerine adım attı ve sanat dünyasında tanınan bir isim oldu.

2000'li yıllarda Bahar Erdeniz, Türkiye'ye dönerek çeşitli televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Bu dizilerdeki performansıyla yeteneğini ve deneyimini ekranlarda göstermeye devam etti.

74 yaşındaki oyuncu, en son 2007 yılında 'Kader' adlı dizide rol aldı.

Filmografi

1971: Afacan Küçük Serseri

1971: New Yorklu Kız

1971: Şerefimle Yaşarım

1972: Aşk Fırtınası

1972: Çöl Kartalı

1972: Kader Yolcuları

1972: Kırık Merdiven

1972: Ölüme Köprü

1972: Suçlu

1972: Takip

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1973: Arap Abdo

1973: Gurbetçiler

1973: Hazreti Yusuf

1973: Kır Çiçeği

1973: Ömer Hayyam

1973: Özleyiş

1973: Patron

1973: Şüphe

1974: Aman Ne Gırgır

1974: Damgalı Adam

1975: Deli Deli Tepeli

1975: Enişte

1975: Kılıç Aslan

1975: Seks Ve Şantaj

1975: Sevişmek Bir Dakika

1975: Üç Ahbap Çavuşlar

1975: Üç Yaman Bakire

1975: Yarınlar Kimin

1976: Çizmeli Kedi

1976: Kanundan Kaçamazsın

1977: Aşk Arzu ve Silah

1977: Hakanlar Çarpışıyor

1977: Mavi Mercedes

1979: Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1979: Tatlı İstanbul Geceleri

2004: Bütün Çocuklarım

2006: Sevda Çiçeği

2007: Kader