Bu işlerde "Ketche" var! Ünlü yönetmen Hakan Kırvavaç kimdir? Son olarak Kızılcık Şerbeti'nin çeken ünlü yönetmen Ketche, gerçek adıyla Hakan Kırvavaç'ın başarılarla dolu kariyerine göz atalım.

Başarısı kanıtlanmış birçok dizi ve filmde arka planda olan bir isim var...

İzleyici pek bilmiyor, oyuncular kendisini çok seviyor.

"En iyi yönetmen" ödülünün sahibi, herkes onu "Ketche" olarak biliyor.

İşte Hakan Kırvavaç'ın biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Hakan Kırvavaç kimdir

1973 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelen Hakan Kırvavaç, ekranların önünde değil arkasında olmayı tercih edenlerden.

Yönetmenlik kariyerine 1996 yılında başladı. İlk olarak reklam filmleri çekti ardından sinema ve diziye geçti.

1999 yılında Asansör filmi ile ilk adımını attı.

Ketche, aynı zamanda video klip yönetmenliği de yaptı. Aralarında Athena, Bora Uzer, Hadise ve Kenan Doğulu gibi isimlerin de olduğu pek çok şarkıcının kliplerinden bazıları Ketche imzalı.

Ketche'nin hikayesi

Ketche adının hikayesini kendisi bir röportajında şu şekilde dile getirdi:

Ketche, Gırgır Dergisi zamanlarından kalma bir lakap, gitar tonunun ismini bilmediğim için "Adam keçelemiş" demiş, öyle kaldı. Sadece takma isim yani.

Yönettiği yapımlar

2010 yılında kadrosunda Sinem Kobal, Cemal Hünal, Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı gibi isimlerin olduğu "Romantik Komedi" filmiyle büyük ilgi gördü.

Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filmiyle "En iyi yönetmen" ödülünü aldı.

2022 yılında Dilberay'ın otobiyografisini çekti.

Sen Büyümeye Bak, Kızılcık Şerbeti, Senden Daha Güzel, Sen Yaşamaya Bak, Teşkilat, Şampiyon, Hayatımın Aşkı ve Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi yapımların da yönetmen koltuğunda oturdu.

Evli olan Yönetmen Ketche, bir kız ve bir erkek çocuk sahibi.