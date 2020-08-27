Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik olayı nedir?

Son dakika haberine göre ölüm orucundaki Ebru Timtik, hayatını kaybetti. Peki Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik olayı nedir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon kapsamında, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve girdiği cezaevinde ölüm orucu başlatan Ebru Timtik öldü.

EBRU TİMTİK KİMDİR? EBRU TİMTİK OLAYI NEDİR?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı.

Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ NASIL ŞEHİT EDİLDİ?

Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edilmişti.

Avukat gibi hareket ederek, aranmadan silahlarıyla 31 Mart 2015'te öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Gezi odaklı eylemler sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 6. katta bulunan makam odasına girmişti.

Adliye içinde rehin tutma eylemi devam ederken, olay yerine gelen yetkililer, Mehmet Selim Kiraz'ın kurtarılması için yoğun çaba harcamıştı. Ailesi, arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra ekranları başındaki kamuoyunun bekleyişi, rehin alınma olayından yaklaşık 6 saat sonra duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Mehmet Selim Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verilmişti. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklamıştı.