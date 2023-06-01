Biyografi Abone Ol

Filenin Yeni Sultanı: Melissa Vargas kimdir Milli takım kadrosuna dahil olan Melissa Vargas, voleybol tutkunlarının sevdiği isimler arasında yer alıyor. Daha önce Fenerbahçe'de oynayan Vargas, artık Filenin Sultanları'ndan biri oldu. Peki, Melissa Vargas aslında kimdir?