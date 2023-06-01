Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan voleybolcu ülkemizde Melissa Vargas ismiyle tanınıyor.
Kendisini Fenerbahçe Opet voleybol takımındaki performansı ile tanıdık.
Takımın gözde oyuncularından olan Vargas, izleyicilerine adeta bir voleybol şöleni yaşatıyor.
1,93 m boyundaki Melissa Vargas, pasör çaprazı pozisyonunda mücadele ediyor.
Melissa Vargas kimdir
16 Ekim 1999 doğumlu olan Vargas, Küba'da dünyaya geldi.
12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katıldı.
2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, düzenlenen bir törenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi.
Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.