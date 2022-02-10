Fuat Doğu kimdir

Eski istihbaratçı devlet görevlisi Fuat Doğu'nun hayat hikayesidir.

1914'te İstanbul'da dünyaya gelen Fuat Doğu, eski MİT Müsteşarı ve devlet görevlisidir. Özellikle 12 Mart Muhtırası döneminde Süleyman Demirel'e haber vermediği için eleştirilerin hedefinde oldu.

Fuat Doğu, Kara Harp Okulu mezunu olduktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 14 Eylül 1954 tarihinde Kurmay Yarbay olarak MAH Başkanlığı emrine tayin edildi.

İSTİHBARAT ŞEFİ...

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi istihbarat şefi olan ve savaştan sonra Müttefiklerin safına geçerek Soğuk Savaş'ta komünizme karşı istihbarat faaliyetlerinin merkezinde olmuş olan Reinhard Gehlen'in öğrencilerindendir.

Burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, birinci defa 27 Ağustos 1962 tarihinde Kurmay Albay rütbesi ile MAH Reisi olarak atandı.

BİR İTİRAF...

Bu görevde 25 Ağustos 1964 tarihine kadar kaldı. Aynı tarihte Sivas 59. Tümen Komutanlığı'na verildi. Maddi sıkıntılardan dolayı, MAH'ın CIA'dan para aldığını belirtti.

Doğu, 1 Mart 1966 tarihinde ikinci defa Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevine tayin edildi ve bu görevi de 23 Temmuz 1971'e kadar sürdürdü.

Daha sonra atandığı Genelkurmay Teftiş Heyeti Üyeliği'ne devam etti, aynı yıl Korgeneral rütbesi ile emekli oldu.

FUAT DOĞU ÖLDÜ

1973-1978 yılları arası Lizbon Büyükelçiliği görevinde bulundu. Lizbon'daki görevi esnasında Portekiz'de gerçekleşen Karanfil Devrimi'ne şahitlik etti.

Fuat Doğu, 31 Mayıs 2004'te hayatını kaybetti.