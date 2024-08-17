Güldüren performansların sahibi Aydemir Akbaş kimdir Aydemir Akbaş, geniş bir yetenek yelpazesiyle Türk sanat dünyasında iz bırakmış, sinema, tiyatro ve spor yazarlığı gibi alanlarda önemli başarılara imza atmıştır. Hem sahne performansları hem de yazdığı senaryolarla hafızalarda kalmış bir sanatçı olarak hatırlanacaktır...

Haber Merkezi

Aydemir Akbaş, sinema hayatı boyunca 127 filmde rol aldı, 7 filmi yönetti ve 33 filmin senaryosunu yazdı. Tiyatroda da 30 kadar oyunda performans sergiledi ve birçok TV dizisinde rol aldı.

Güldüren performanslarıyla akılara kazındı, eğlenceli rolleriyle her zaman özlemle anılacak değerli oyuncularımızdan biri haline geldi.

Aydemir Akbaş kimdir?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul’un Feriköy semtinde dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir baba ile Sürmeneli bir annenin çocuğu olarak doğan Akbaş, çok kültürlü muhafazakar bir aile ortamında büyüdü.

Babası, Balkan Savaşları sırasında İstanbul'a göç etmti; amcası ise Hareket Ordusu'nun bir üyesiydi.

Galatasaray Lisesi'nde okuyan Akbaş, bu dönemde gazetecilikle de ilgilendi ve genç yaşta medya dünyasına adım attı.

Tiyatro kariyeri

Aydemir Akbaş’ın tiyatro kariyeri, gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın etkisiyle başladı. Erbulak’ın yönlendirmesiyle tiyatro sahnesine adım atan Akbaş, Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı.

1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda '7 Kocalı Hürmüz' oyununda rol aldı. Ertesi yıl, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda ve Ortakları Tiyatrosu’nda Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu gibi oyunlarda sahne aldı.

Sinema kariyeri

Sinema kariyerine 1964 yılında, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' filmi ile adım atan Akbaş, bu filmde hem sahne amirliği yaptı hem de Sipsi Selim karakterine hayat verdi.

Yılmaz Güney’in filmlerinde rol alarak dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses ile çalıştığı dönemde senaryo yazarlığına da yöneldi ve birlikte Merinos reklamlarında yer aldı.

2007 yılında Cem Davran ile 'Avrupalı' adlı filmde rol aldı ve bu yapım büyük ilgi gördü. Şafak Sezer ile birlikte rol aldığı 'Kolpaçino' ve 'Kutsal Damacana 2: İtmen' gibi filmler, sinemaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Spor yazarlığı ve Galatasaray’a bağlılığı

Aydemir Akbaş, sadece sinema ve tiyatro dünyasında değil, spor dünyasında da iz bıraktı.

Türkiye'nin en köklü spor yazarlarından biri olarak, Galatasaray Spor Kulübü'ne olan bağlılığıyla bilinirdi. Galatasaray taraftarı olan Akbaş, aynı zamanda kulüp üyeliği yaparak spor yazarlığındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Özel hayatı

İki erkek ve bir kız kardeşi olan Akbaş'ın kardeşlerinden biri olan Erdinç Akbaş da oyunculuk yaptı.

Akbaş, 1964 yılında, tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile üç kere evlendi, ikisi boşanmayla sonuçlandı. İlk çocukları prematüre doğdu; Beyhan Akbaş, hamilelik sırasında kedilerden bulaşan 'toxoplasma' enfeksiyonunu geçirdi. Çift, çocuklarının kaybından sonra çocuk sahibi olmadı.

Ölümü

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş'a, Ocak 2023'te, kanser tekrardan sirayet etti.

15 Ağustos 2024 tarihinde evinde baygın bulunan Aydemir Akbaş hastaneye kaldırıldı ve iki gün yoğun bakımda tutuldu. 17 Ağustos 2024 tarihinde, 88 yaşında, hayatını kaybetti.

Yönetmenliğini yaptığı filmler

Çılgın Berber (1990)

Muhteşem Enayi (1990)

Hopla Dünya (1989)

Bakımsız Tarzan (1989)

Dilekçe (1988)

Seyyar Kamil (1987)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Tipsiz (1975)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Çılgın Berber (1990)

Muhteşem Enayi (1990)

Hopla Dünya (1989)

Bakımsız Tarzan (1989)

Kara Zindan (1988)

Dilekçe (1988)

Bir Kulum İşte (1988)

Yuvasızlar (1987)

Seyyar Kamil (1987)

Gülüm Benim (1987)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Dertli Dertli (Sinema Filmi, 1987)

Ödlek (1986)

Gülümse Biraz (1986)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Yalnızım (1985)

Sevmek (1985)

Gazino Bülbülü (1985)

Üşütük (1984)

Lodos Zühtü (1984)

Atla Gel Şaban (1984)

Günah (1983)

Şabancık (1981)

Tatlı İstanbul Geceleri (1979)

Bacanak (1979)

İster Gül İster Ağla (1978)

Zeynel İle Veysel (1978)

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (1978)

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı (1978)

Balkona Etti / Haydar (1978)

Astronot Fehmi (1978)

Çukulata Sevgilim (1975)

Elma Şekeri (1975)

Rol aldığı film ve diziler

Alemde 1 Gece (Sinema Filmi, 2016)

Kolpaçino 3. Devre (Sabri, Sinema Filmi, 2014)

Altındağlı (Payidar, TV Dizisi, 2013)

Kolpaçino: Bomba (Sabri, Sinema Filmi, 2011)

Kutsal Damacana 2: İt Men (Selahattin, Sinema Filmi, 2009)

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri, Sinema Filmi, 2009)

Gölgesizler (Dede Musa, Sinema Filmi, 2008)

Avrupalı (Türk Baba, Sinema Filmi, 2007)

Büyük Tuzak (Mafya Patronu, TV Filmi, 2005)

Yadigar (Binali, TV Dizisi, 2004)

Paydos (TV Filmi, 2004)

Cennet Mahallesi (TV Dizisi, 2004)

Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi, 2004)

Cabbar (Fikret, TV Dizisi, 2002)

Baldız Geliyorum Demez (Muhterem, TV Dizisi, 2002)

İmparator (TV Dizisi, 2000)

Dilber (Hayri, TV Filmi, 1999)

Fırat (Kamil Bey, TV Dizisi, 1997)

Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi, 1993)

Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan, TV Dizisi, 1993)

Tatlı Betüş (Erkek Kazım, TV Dizisi, 1993)

Bizim Takım (Kemal, TV Dizisi, 1993)

Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri, TV Dizisi, 1992)

Aşık Oldum (Tosun, TV Dizisi, 1992)

Sarışın Yıldız (Sinema Filmi, 1991)

Itri (TV Dizisi, 1991)

At Kestanesi (TV Dizisi, 1991)

Çılgın Berber (Raşit, Sinema Filmi, 1990)

Muhteşem Enayi (Sinema Filmi, 1990)

Hanımın Çiftliği (Berber Reşit, TV Dizisi, 1990)

Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu, Sinema Filmi, 1990)

Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi, 1990)

Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail, TV Dizisi, 1989)

Hopla Dünya (Sinema Filmi, 1989)

Bakımsız Tarzan (Garip, Sinema Filmi, 1989)

Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim, TV Dizisi, 1988)

Kara Zindan (Arif, Sinema Filmi, 1988)

Dilekçe (Sinema Filmi, 1988)

Bir Kulum İşte (Davut, Sinema Filmi, 1988)

Seyyar Kamil (Kamil, Sinema Filmi, 1987)

Gülüm Benim (Sinema Filmi, 1987)

Düş Yakamdan Osman (Osman, Sinema Filmi, 1987)

Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi, 1987)

Ödlek (Sinema Filmi, 1986)

Bizi Güldürenler (Nasreddin Hoca, TV Dizisi, 1986)

Operasyon (Nail, Sinema Filmi, 1986)

Sevmek (Ciğerci Ökkeş, Sinema Filmi, 1985)

Gazino Bülbülü (Mahmut, Sinema Filmi, 1985)

Üşütük (Horoz Nuri, Sinema Filmi, 1984)

Lodos Zühtü (Zühtü, Sinema Filmi, 1984)

Futboliye (Hüsnü, Sinema Filmi, 1983)

Şabancık (Şabancık, Sinema Filmi, 1981)

Seni Yakacaklar (Necmi, Sinema Filmi, 1981)

Şaşkın Milyoner (Ceyar Kazım, Sinema Filmi, 1980)

Öttür Kuşu Ömer (Ömer, Sinema Filmi, 1979)

Tatlı İstanbul Geceleri (Oldu, Sinema Filmi, 1979)

Süper Selami (Selami/Çengel, Sinema Filmi, 1979)

Binlik Nail (Binlik Nail, Sinema Filmi, 1979)

Bacanak (Baretta Tosun, Sinema Filmi, 1979)

Ay Aman Of (Hasan, Sinema Filmi, 1979)

Afferin Çocuğa (Sinema Filmi, 1979)

Acemi Dolandırıcılar (Apo, Sinema Filmi, 1979)

Şerefsiz Şeref (Şeref, Sinema Filmi, 1978)

İster Gül İster Ağla (Zeynel, Sinema Filmi, 1978)

Çarli'nin Kelekleri (Zühtü, Sinema Filmi, 1978)

Zeynel İle Veysel (Zeynel, Sinema Filmi, 1978)

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (Sinema Filmi, 1978)

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı (Yedi Yürekli Şaban, Sinema Filmi, 1978)

Oooh Oh (Çaycı Kamil, Sinema Filmi, 1978)

Kendin Pişir Kendin Ye (Sinema Filmi, 1978)

Hanımevladı (Kadın Ustası, Sinema Filmi, 1978)

Bionik Ali Futbolcu (Ali/Aliçeviç Tırbişonoviç, Sinema Filmi, 1978)

Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi, 1978)

Astronot Fehmi (Fehmi, Sinema Filmi, 1978)

Yeşilçam Sokağı (Kazım, Sinema Filmi, 1977)

Hızlı Giden Yorulur (Veli Kaçar, Sinema Filmi, 1977)

Güneş Ne Zaman Doğacak (Çığırtkan, Sinema Filmi, 1977)

Delidir Ne Yapsa Yeridir (Sinema Filmi, 1977)

Bazıları Cacık Sever (Apti/Apo, Sinema Filmi, 1977)

Ava Giden Avlanır / On Çok Çok İyi (Mülayim Çufçuf, Sinema Filmi, 1977)

Al Gülüm Ver Gülüm (Sinema Filmi, 1977)

O Kadınlar (Sinema Filmi, 1976)

O Biçim Miras (Sinema Filmi, 1976)

Nazmiye'nin Koltukları / Naciye (Temel, Sinema Filmi, 1976)

Kolombo Şakir (Kolombo Şakir, Sinema Filmi, 1976)

Dağılın Kazımlar Geliyor (Sinema Filmi, 1976)

Bitirim Hüsnü / Fakirin Kaderi (Hüsnü, Sinema Filmi, 1976)

Avanak (Şaban, Sinema Filmi, 1976)

Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Keskin Osman, Sinema Filmi, 1976)

İkimiz Bir Fidanız (Sinema Filmi, 1975)

Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (Kemal, Sinema Filmi, 1975)

Çukulata Sevgilim (Ali'nin Arkadaşı, Sinema Filmi, 1975)

Çapkın Kızlar (Kara Haydar, Sinema Filmi, 1975)

Vay Anasına (Sabri Filinta, Sinema Filmi, 1975)

Tipsiz (Sinema Filmi, 1975)

Tantana Kemal (Tantana Kemal, Sinema Filmi, 1975)

Plaj Horozu (Horoz Şakir, Sinema Filmi, 1975)

Parayla Değil Sırayla (Kamil/Kamile, Sinema Filmi, 1975)

Kazım'a Ne Lazım (Sinema Filmi, 1975)

Kazım'a Bak Kazım'a (Nazım, Sinema Filmi, 1975)

Gariban Şakir (Şakir, Sinema Filmi, 1975)

Erkek Kazım (Sinema Filmi, 1975)

Elma Şekeri (Sinema Film, 1975)

Diyet (Hacı Memed, TV Dizisi, 1975)

Bitirimler Sınıfı (Müdür, Sinema Filmi, 1975)

Beş Atış Yirmibeş (Konuk Oyuncu, Sinema Filmi, 1975)

Ayıkla Beni Hüsnü (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)

Amigo Hüsnü (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)

Alemin Keyfi Yerinde (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)

Anter Kara Ali (Kamil, Sinema Filmi, 1974)

Gazi Kadın / Nene Hatun (Padişah'ın Katibi, Sinema Filmi, 1973)

Yaşamak Ne Güzel Şey (Sinema Filmi, 1969)

Vatan ve Namık Kemal (Sinema Filmi, 1969)

Belanın Yedi Türlüsü (Şakir, Sinema Filmi, 1969)

Vesikalı Yarim (Cemil, Sinema Filmi, 1968)

Alevli Yıllar (Doğan, Sinema Filmi, 1968)

Kozanoğlu (Mahkum, Sinema Filmi, 1967)

Çirkin Kral (Virgül, Sinema Filmi, 1966)

Nuh'un Gemisi (Sinema Filmi, 1966)

Kovboy Ali (Ökkeş, Sinema Filmi, 1966)

Hudutların Kanunu (Abuzer, Sinema Filmi, 1966)

Eşrefpaşalı (Ayı'nın Yavrusu, Sinema Filmi, 1966)

At Avrat Silah (Köyün Delisi, Sinema Filmi, 1966)

Güzel Bir Gün İçin (Bar Müşterisi, Sinema Filmi, 1965)

Bitmeyen Yol (Köylü, Sinema Filmi, 1965)

Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim, Sinema Filmi, 1964)

Kara Zindan (Sinema Filmi, 1988)

Yalnızım (Sinema Filmi, 1985)

Tövbe (Sinema Filmi, 1981)