Hakan Han Özcan kimdir

Hakan Han Özcan'ın Gençlik Kolları ilçe yapılandırılmasında başlayan siyasi hayatı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na kadar yükseldi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 1983 yılında Ankara Gölbaşı Bezirhane'de doğdu. Özcan, ilköğrenimini Aydınlıkevler İlköğretim Okulu'nda tamamlayarak lise öğrenimini ise Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde yaptı.

Hakan Han Özcan, yüksek öğrenimini Kahire'de tamamladı

Özcan, yüksek öğrenimini Mısır'ın başkenti Kahire'de tamamladı. Bu nedenle Arapçasını geliştirme imkanı buldu.

Siyasetçi bir aileden geliyor

Hakan Han Özcan, siyasetçi bir aileden yetişip, aktif siyaset hayatına AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

Gençlik Kollarında aktif görev aldı

Özcan, Gölbaşı İlçe Koordinatörü olarak Gençlik Kolları ilçe yapılandırılmasında etkin rol oynayarak siyasetin ilk basamaklarını başarı ile tamamladı.

Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı yaptı

Özcan, siyasi hayatına Ekonomik ve Mali İşler Başkanı olarak devam etti.

2008'de AK Parti İl Başkanı oldu

Teşkilat Başkanlığı görevinin sonrasında 2 Mart 2008 tarihinde gerçekleşen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları İkinci Olağan Kongresi'nde, Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

2009'da Gölbaşı ilçesi Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçildi

2009 Yerel Seçimlerde Gölbaşı ilçesinden Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi oldu.

STK'larda çalışıyor

Özcan, günümüzde birçok önemli sivil toplum kuruluşlarında (STK) yönetim düzeyinde görev alıyor.

Aynı zamanda akaryakıt ve nakliyat sektöründe ticaretle iç içe olan Hakan Han Özcan evli ve üç çocuk babasıdır.

Özcan, iyi derecede Arapça ve İngilizce dillerine hakim.