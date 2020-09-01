Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden vefat etti?

Tombalacı lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de hayatını kaybetti. Peki Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden vefat etti? Haberimizde..

Birçok dizi ve filmde rol almış ve akıllara kazınan karakterlere karşımıza çıkan Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur.

Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir.

Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria İle Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.

HALDUN BOYSAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Sensiz Yaşayamam

Kapalıçarşı

Hesaplaşma

Beni Unutma

Benim Annem Bir Melek

Servet Avcısı

Kendi Okulumuza Doğru

Canım Ailem

Köprü

Dağlar Delisi

Kara Güneş

Hayat Türküsü

Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde

Selena

Meçhule Gidenler

Taşa Yazılan Aşk

Kısmet

Asla Unutma

Zaman Tüneli

Kurtlar Vadisi

Cennet Mahallesi

Görünmez Adam

Aynalar

Brindar

Hürrem Sultan

Esir Şehrin İnsanları

Karaoğlan

Gülbeyaz

Vasiyet

Melekler Evi

Merdoğlu

Aşkın Dağlarda Gezer

Ayrı Dünyalar

Ruhsar

Çılgın Bediş

Kara Melek

Kaygısızlar

Kopuk Dünyalar

HALDUN BOYSAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) - Nejat

Maria ile Mustafa (2020)