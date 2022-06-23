İbrahim Şahin kimdir

Eski Emniyet Müdürü, eski Özel Hareket Daire Başkanı, İbrahim Şahin'in hayat hikayesidir.

Erkenekon tutuklamalarında adını duyduğumuz ve bir anda gazetelerin orta sayfalarını süsleyen İbrahim Şahin, eski Özel Hareket Daire Başkaniıği ve Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı pek çok operasyonda bulunan ve yöneten İbrahim Şahin, Ergenekon operasyonları sonucunda hapis hayatı yaşadı. Daha sonra yapılan tahliyelerle birlikte cezaevinden çıktı.

Derin devlet ajanlarından olan Abdullah Çatlı ile yakın ilişkilerde bulunan İbrahim Şahin, şu an medyadan uzak münzevi bir hayat sürdürüyor.

İbrahim şŞahin'e dair bazı bilgiler...

İbrahim şahin, 1956 yılında Tokat’ta doğdu. 1976 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1976-1978 yıllarında Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı.

1978-1980 arasında Isparta Dağ Komando Okulu ve Erzurum'da askerliğini yaptı. 1980-1982 yılları arasında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı.

Özel Hareket Dairesi'ne atandı

Şahin, 1982'de Bitlis'e tayin oldu. Aynı yıl kurulan Özel Harekat Dairesi'ne kabul edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp Dairesi'nde Özel Harekat Kursu'nu tamamladı.

1984 yılında Almanya'da GSG-9 Komando Kursu'na katıldı. 1987 yılında ABD'de anti-terör kursuna katıldı. 1988'de Siirt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne atandı.

Çeşitli davalardan yargılandı

1990 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü oldu. 1993'de Özel Harekat Daire Başkan Vekili oldu. İstanbul DGM'de görülen Susurluk ana davasında yargılanmaya başladı.

Aydınlanmayan kaza

Şahin, 19 Eylül 1997'de tahliye edildi. 27 Mart 2000'de, kullandığı Grandcheroke 4X4 Jeep ile Bursa yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralandı ve beyin çevresinde ödem oluştu.

Abdullah Çatlı ile arkadaşlığı

Susurluk skandalıyla Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayına adı karıştı. Susurluk'taki trafik kazasında ölen firari hükümlü Abdullah Çatlı ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Hakkındaki adli soruşturma nedeniyle açığa alındı. Ömer Lütfi Topal'ın cinayetine karıştıkları öne sürülen özel tim polislerini koruduğu ve Tarık Ümit'in kaçırılmasına karıştığı gerekçesiyle soruşturuldu.