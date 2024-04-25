İtalyan edebiyatının temel taşlarından biri olan Dante Alighieri kimdir? Dante Alighieri, İtalyan edebiyatının ve Batı edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Ölümünden sonra bile eserleri ve mirasıyla yaşamaya devam ediyor. Onun eserleri, sadece İtalyan edebiyatında değil, aynı zamanda Batı edebiyatının temel taşları arasında yer alıyor.

İtalyan asıllı yazar Dante Alighieri, sadece kaleminden akan harflerle değil, aynı zamanda yaşamının dokusunu eserlerine yansıtmasıyla da tanınır.

Doğduğu şehirden sürgün edilmesiyle başlayan seyahat hayatı boyunca deneyimlediği, aşkının acısından gittiği her yerde ondan nefret edilmesine kadar olan her şeyden ilham almıştır.



Dante Alighieri’nin yaşamı

1265 yılında Floransa'da doğan Dante Alighieri’nin asıl adı Durante’ydi fakat Dante’yi kullanmayı tercih etti. Döneminin siyasi ve kültürel çalkantılarının ortasında büyüyen Dante, köklü ve asil bir aileden geliyordu.

Ancak ailesi sonradan fakir düşerek aristokratik önemini kaybetti; hatta şehirden sürgün edildi. Dante, Gemma di Manetto Donati ile evlendi ve iki(bazı kaynaklara göre bir) çocuğu oldu.

Eşiyle ilişkisini içeren bir kaynak olmasa da, mutsuz bir evlilik geçirdiği tahmin edilmekte ve sürgün edildikten sonra karısını bir daha görmediği bilinmektedir.

Dante’nin eğitim hayatı hakkında da bilgi bulunmamakla beraber, kendi kendini geliştirildiği düşünülmektedir. Yazılarını ilerletirken, astronomi, resim ve felsefe gibi konularda da kendisini geliştirmekten geri durmadı.

Genç yaşta edebi yetenekleri fark edilen Dante'nin en bilinen eseri olan ‘İlahi Komedya’, onun yaşamının dönüm noktalarından biriydi. Dante'nin hayatı sadece edebi başarılarıyla sınırlı değildi.

Politik bir figür olarak, Floransa'nın çekişmeli siyasi ortamında yer aldı ve sürgüne gönderilmesinin sebebi bu oldu. Bu sürgün dönemi, Dante'nin hayatının en zorlu ve dramatik zamanlarından biriydi. Ancak sürgün hayatı onun edebi üretkenliğine de katkıda bulundu ve İlahi Komedya’yı tamamlamasına ilham verdi.

Dante Alighieri’nin ölümü

Dante’nin sürgün edilişi onu şehir şehir dolaşmaya teşvik etti. En son İtalya’nın Ravenna kentinde bulunan Dante, 1321 yılında, 56 yaşındayken öldü. Ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor ancak sıtmadan öldüğü tahmin ediliyor.

Dante’nin biricik Beatrice’i

Dante’nin küçüklüğü hakkında sahip olunan bilgiler az olsa da, kendinden bir yaş küçük olan Beatrice’e aşık olduğu bilinmektedir.

Bir şövalye olan komşusunun kızı Beatrice ile bir eğlence sırasında tanıştı. Dante, Beatrice’e olan aşkını hiçbir zaman ona açıklamadı. Beatice ise başka bir adamla evlendi fakat evliliğinden iki sene sonra, 24 yaşındayken öldü.

Beartice’i gördüğü ilk anda ondan etkilenen, ikincisinde ise derin bir aşkla kadına bağlanan Dante’nin eserlerinde kadının etkilerinin görüldüğü söyleniyor. En önemli eseri olan İlahi Komedya’nın tohumlarını, Beatrice’e olan ölümsüz aşkının attığı düşünülüyor.

Eserleri

Latince

* De vulgari eloquentia (Halkdilinde Belagat)

* De Monarchia (Monarşi)

* Epistulae (Mektuplar)

* Eclogae (Eklogalar)

* Quaestio De Aqua Et Terra (Su ve Toprak Sorunu)

İtalyanca

* Vita Nuova (Yeni Hayat).

* Rime (Şiirler).

* Convivio (Şölen)

* II Fiore (Çiçek)

* La Divina Commedia (İlahi Komedya: Inferno (Cehennem), Purgatorio (Araf), Paradiso (Cennet))