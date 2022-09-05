Mihail Gorbaçov kimdir

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rus lider ve siyasetçi Mihail Gorbaçov'un hayat hikayesidir.

30 Ağustos'ta hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Devlet Başkanlığını yapan ve Sovyetlerin "parçalanmasına" ya da başka tabirle Sovyet Rusya'yı Batı'ya açan Mihail Gorbaçov, 20. yüzyılın en çok tartışılan ve konuşulan siyasetçilerin başında gelmektedir.

Ölümün ardından pek çok yorum yapıldı, gazetelerde ve televizyonlarda tartışıldı. Mihail Gorbaçov, 30 Ağustos Salı günü hayatını kaybetti. Göreve geldikten sonra perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler'de büyük yankı uyandırdı.

Muhalif kesimler, Batı ve Amerika'ya karşı yeterince sert politika izlemediği için Gorbaçov'a karşı bayrak açtı. Mihail Gorbaçov ise, bütün bu eleştirilere kulaklarını kapattı ve Rusya'yı Batı'ya açtı; ekonomi politikalarında liberal bir yol izledi.

Mihail Gorbaçov'a dair...

Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi.

Senatoya giriş

1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Konstantin Çernenko'nun ölümünün üzerine de 1985 yılında KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi. 1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi.

Darbeye maruz kaldı

Gorbaçov, 1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi.

İstifa etti, inzivaya çekildi

Darbe girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etti. İnzivaya çekilen Gorbaçov, gözlerden uzak sakin bir hayat yaşadı. 30 Ağustos'ta da hayatını kaybetti.