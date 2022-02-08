Namık Gedik kimdir

27 Mayıs Darbesi gerçekleştiğinde İç İşleri Bakanı olan, intihar süsü verilerek camdan atladı denilerek ölen Namık Gedik'in hayat hikâyesidir.

27 Mayıs Darbesi Türk siyasi tarihinde onarılmaz yaralar açtı. "Yeter söz milletin" şiarıyla iktidara gelen Demokrat Parti (DP) ülkeyi 10 sene yönetti. Demokrasiden hazzetmeyen çevreler tarafından yavaş yavaş darbe senaryoları hazırlanmaya başlandı.

Bir gece yarısı gerçekleştirilen darbeyle Başkaban Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. Gözaltında tutulan İçişleri Bakanı Namık Gedik ise camdan atladı diyerek dosyası kapatıldı.

İşte bu yazı Namık Gedik'in hayat hikayesidir...

Başlayalım...

1911'de İstanbul Üsküdar'da hayata merhaba diyen Namık Gedik, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen 6-7 Eylül Olayları'nda İçişleri Bakanı'ydı. Yterince önlem almadığı gerekçesiyle eleştirilen odağında oldu.

TOZLU RAFLARA MAHKUM OLAN DOSYA

27 Mayıs 1960 Darbesi olduğu gün, tutuklu bulunduğu Harp Okulu'nun penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Dosyası zaman aşımında düşen Gedik'in ölümü, bir sır perdesi olarak tozlu raflara mahkum oldu.

Adnan Menderes'in yanında (sağda)

"DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL"

Namık Gedik gözaltındayken eşine ve ailesine mektup yazar. Mektupta dönüşü olmayan bir yola giridiğini söyleyen Bakan Gedik, intihar ettiğini ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını da ayrıca belirtmiştir. Bu beyan daha sonra ailesi tarafından da kabul gördü.