Romen Diyojen kimdir

Bizans İmparatoru Romen Diyonej, Türklere karşı olan nefreti ile bilinirdi. Öyle ki tahtta kaldığı süre boyunca pek çok sefer düzenledi. Buradaki amaç ise, Türklerin Anadolu'ya olan ilerleyişini durdurmak ve Türklerin mesken edinmelerini engellemek.

1071 Malazgirt Savalı'ında Alparsan'ın önderliğindeTürklere karşı büyük yenilgi alınca dönemin yönetimi tarafından idam edildi.

Türkler bu savaşla Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açarken, Bizan da bunun şokunu yaşadı. Romen Diyojen, Türkleri durduramayarak ve savaştan büyük hezimetle ayrılınca tarih de yeniden yazılacaktı.

Malazgirt Savaşı'nda kimi tarihi kaynaklara göre ihanet ettiği söylenir. Buna göre, savaş devam ederken bazı üst düzey askerleriyle birlikte kaçtığı söylenir. Diyojen'in savaştan yenik ayrılmasından çok ettiği "ihanet" Bizan İmparatorluğu'nu derinden sarstı.

Bunun cezası olmalıydı...

Bu ceza da idam oldu...

V. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi.

TAHTA ÇIKIŞI

Romanos Diogenis, Bizans devleti içinde çok iyi tanınmış ve yüksek siyasal gücü olan Kapadokyalı Diogenii ailesinin mensubudur ve babasının adı Konstantinos Diogenis'dir.

Romanos Diogenis, Bizans ordusunda yüksek rütbelere yükselmiş ve 1067 yılında Bizans İmparatoru X. Konstantinos Dukas'ın oğullarını imparatorluk tahtından indirmek için hazırladığı bir komplo nedeni ile idama mahkûm edildi.

İdam infazını hapiste beklerken Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator oldu.