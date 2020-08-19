Sadık Ardahan Uzkanbaş (Survivor Ardahan) kimdir? Survivor Ardahan nereli?

Survivor adlı TV yarışmasının 2020 sezonunda tanınan ve sürekli kullandığı 'Babuş' kelimeli ile dikkat çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş, yarışma sonrasında sosyal medya paylaşımları ile gündemde kaldı.

2020 yılında yayınlanan Survivor’da sık sık ‘Babuş’ kelimesini kullanarak dikkatleri üzerine çeken Ardahan, seyirciler tarafından sevilen bir yarışmacı oldu.

Bir yarışma programı ile ün kazanan Survivor Ardahan kimdir ve nerelidir?

ADANA'DA DOĞDU, FUTBOLCULUK YAPTI

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı.

YURT DIŞINA ÇIKTI

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Ardahan, bu süreçte askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

SURVİVOR ARDAHAN, DUBAİ VE KAZAKİSTAN'A GİTTİ

Survivor Ardahan, Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

KAFE İŞLETTİ

Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020'ye katılmadan önce kafe işletmeciliği yapıyordu.

SURVİVOR ARDAHAN NEDEN BABUŞ DİYOR? BABUŞ NE DEMEK?

'Babuş' kelimesi özellikle Adana-Hatay yöresinde kullanılan ve babam, kardeşim gibi anlamlara gelen bir hitap şeklidir.