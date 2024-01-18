Sami Er kimdir AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, bir mühendis olarak uzun yıllar toplu konutlar konusunda deneyim sahibi oldu ve birikimini kamu alanındaki çalışmalarına taşıdı.

Makine Mühendisi ve kentsel dönüşüm konusunda yüksek lisans sahibi Sami Er, çalışma hayatı boyunda belediyecilik deneyimi elde etti ve kamu alanında da faaliyetlerde bulundu.

Er, kamu ve yerel yönetimde edindiği tecrübeyi Malatya ve Malatyalıların hizmetine sunmak amacıyla 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Er, 1963 yılında Malatya’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı.

Eğitimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamladı.

Çalışma hayatı

Çalışma hayatına baba mesleği olan çiftçilik ve esnaflık yaparak başlamış, üniversite yıllarında da çalışarak eğitimini tamamladı.

Üniversite mezuniyetinden sonrası özel sektörde mühendislik, daha sonra da yöneticilik yaptı.

1990-1992 yılları arasında MSB Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı’nda Kontrol Mühendisi olarak askerlik vazifesini yerine getirdi.

1992-1993 yıllarında inşaat sektöründe şantiye Mühendisi olarak çalıştı.

Belediyecilik deneyimi

1993 yılında İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde mühendis olarak göreve başladı. Aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen, İmar ve Planlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2005-2008 yılları arasında İstanbul Fatih Belediyesinde İdari ve Mali İşler ile bazı Teknik Birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Aynı zamanda Belediye iştiraki olan HALKTAŞ Aş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Kamudaki çalışmaları

2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Bu görevi yürütürken İl Özel İdare ve Malatya Belediyesi İştiraki olan ESENLİK ( İnşaat ve Gıda ), MEGSAŞ ( Halk Ekmek ), MORMAŞ ( Mobilya) ile 1. Organize Sanayii ve 2. Organize Sanayinin yönetiminde bulundu.

2011-2014 yılları arasında İstanbul Üsküdar Belediyesinde Mali İşler ve Yatırımlardan sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu

2014–2019 yılları arasında M. Ergün Turan’ın başkanlığı döneminde TOKİ (Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda) Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. TOKİ döneminde; şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel/yöresel mimari, Anadolu yerleşim kültürü, dünyadaki yerel ve kalkınma modelleri üzerinde çalışmalar yürüttü.

Millet Bahçeleri projesini geliştiren ekipte yer aldı

Yine Ergün Turan başkanlığında yatay ve yöresel mimariyi öne çıkaran, mahalle kültürünü esas alan bir yaklaşımla Türkiye’nin dört bir yanında 200 binin üzerinde nitelikli konutun inşa edilmesi, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde yapılan Millet Bahçeleri projesini geliştiren ekipte yer aldı.

31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevi sürdürüyor.

Aynı zamanda Belediye iştiraki olan HALKTAŞ A.Ş. (Gıda ve İnşaat), EMİN A.Ş (Personel) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüttü.

Bazı Vakıflarda Kurucu ve Mütevelli Heyeti üyelikleri de bulunmaktadır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.