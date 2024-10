Stepford Kadınları'nın yazarı Ira Marvin Levin kimdir

Haber Merkezi

Feminist bir gerilim romanı olan Stepford Kadınları'nın yazarı Ira Marvin Levin, devamlı akılda kalacak bir eser ortaya koymuştur. Sinemaya da uyarlanan bu eseri büyük yankı uyandırmış, kadının 'tanımlanmış' iş yükü altında kalışını konu almıştır.

Erken Dönem

Ira Marvin Levin, 27 Ağustos 1929'da New York'un Manhattan bölgesinde dünyaya geldi. Manhattan ve Bronx'ta büyüyen Levin'in babası Charles, bir oyuncak ithalatçısıydı.

Eğitimi, özel Horace Mann Okulu'nda başladı ve daha sonra 1946-1948 yılları arasında Drake Üniversitesi'nde, ardından New York Üniversitesi'nde felsefe ve İngilizce okudu. 1950'de mezun olduktan sonra, Kore Savaşı sırasında ABD Ordusu'nda görev yaptı.

Profesyonel hayat

Levin, üniversite eğitiminden sonra eğitim filmleri ve radyo ile televizyon için senaryolar yazmaya başladı. İlk önemli eseri, 1955'te Broadway'de sahnelenen ve Andy Griffith'in başrolünde olduğu 'No Time for Sergeants' adlı komedi oyunu oldu. Bu oyun, Griffith'in kariyerini başlatan bir yapım olarak dikkat çekti.

Levin'in en bilinen oyunu 'Deathtrap' (1978) olup, Broadway'de en uzun süre sahnelenen komedi gerilim olarak kayıtlara geçti. Bu oyunla birlikte ikinci Edgar Ödülü'nü kazandı.

Romanlar

Levin'in ilk romanı 'A Kiss Before Dying' (1953) büyük ilgi gördü ve 1954'te En İyi İlk Roman dalında Edgar Ödülü kazandı.

'Rosemary's Baby' (1967) ise en tanınmış eseri olarak kabul edilir ve modern şeytanizm üzerine bir korku hikayesidir. 1968'de Roman Polanski tarafından sinemaya uyarlandı.

Diğer önemli romanları arasında 'The Stepford Wives' (1972) ve 'The Boys from Brazil' (1976) bulunmaktadır. 1990'larda ise 'Sliver' (1991) ve 'Son of Rosemary' (1997) gibi çoksatan eserler yazdı.

Kişisel hayatı ve ölümü

Levin, Yahudi bir ateistti. İlk evliliğini Gabrielle Aronsohn ile 1960-1968 yılları arasında yaptı ve bu evlilikten üç oğlu oldu. Daha sonra Phyllis Sugarman ile evlendi; evlilikleri 1979'dan 1981 yılına kadar sürdü.

Ira Levin, 12 Kasım 2007'de Manhattan'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Stepford Kadınları ne anlatıyor?

Ira Levin'in eserleri arasında 'Stepford Kadınları', ayrıcalıklı bir yere sahip. Bilimkurgu olarak sınıflandırılmasına rağmen, romanın ilk bölümlerinde bu türle ilgili belirgin bir izlenim bulmak zor. Kasabanın gizemi açığa çıktığında, gerilim artıyor; fakat Levin, bu süreci ustaca üstü kapalı bir biçimde ele alıyor.

Bilimkurgu ögeleri, eserin sosyolojik boyutunun gölgesinde kalıyor. Levin eserinde, kadınların erkek egemen bir toplumda nasıl yer bulduğunu sorgulamak istiyor.

'Stepford Kadınları', kadın hakları konusuna aydınlatıcı bir yaklaşım sunarak önemli bir farkındalık yaratıyor. Levin, kadınların kendilerine biçilen rollerin dışına çıkmalarının mümkün olduğunu ve bu rollerin altında ezilmemeleri gerektiğini her satırda vurguluyor. Kadınların, toplumda kendilerine tanımlanan sınırları aşmaları gerektiği mesajı oldukça net bir şekilde veriliyor.

Eserleri

Romanlar

A Kiss Before Dying (1953)

Rosemary's Baby (1967)

This Perfect Day (1970) – 1992 Prometheus Hall of Fame Ödülü kazananı

The Stepford Wives (1972)

The Boys from Brazil (1976)

Sliver (1991)

Son of Rosemary (1997)

Oyunlar

No Time for Sergeants (yazarı Mac Hyman, 1954; uyarlaması Levin'e ait, 1956)

Interlock (1958)

Critic's Choice (1960)

General Seeger (1962)

Dr. Cook's Garden (1968)

Veronica's Room (1974)

Deathtrap (1978)

Break a Leg: A Comedy in Two Acts (1979)

Cantorial (1982)

Footsteps (2003)

Film ve televizyon uyarlamaları

A Kiss Before Dying (1956)

No Time for Sergeants (1958)

Critic's Choice (1963)

Rosemary's Baby (1968)

The Stepford Wives (1975)

The Boys from Brazil (1978)

Deathtrap (1982)

A Kiss Before Dying (1991)

Sliver (1993)

Footsteps (2003)

The Stepford Wives (2004)

Rosemary's Baby (2014) – iki bölümlük mini dizi