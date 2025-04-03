RTÜK Başkanı Şahin: Boykot çağrısı manipülatif bir yaklaşımdır

DHA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Spor Kulübü’nü derbide gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti, CHP Genel Başkanı Özel’in derbi öncesinde yaptığı boykot çağrısını eleştirdi.

"GERÇEK, BİLİMSEL REYTİNG ORANLARI ELİMİZE ULAŞTIĞINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR"

Şahin açıklamasında şunları belirtti:

"CHP Genel Başkanının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı ‘boykot’ çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır. Bugün ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları ise dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır"

"MANİPÜLATİF BİLGİLER, BİR KEZ DAHA DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞMANIN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"

Türkiye’de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayalı olarak yürütüldüğünü belirten Şahin şu ifadeleri kullandı: