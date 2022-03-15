Süleyman Soylu kimdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayat hikayesidir.

Uzun yıllar Demokrat Parti'nin Genel Başkanlığı'nı yapan Süleyman Soylu, aslen Trabzonludur ama doğum yeri İstanbul'dur. O dönem Başbakan olan daha sonra Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'nın davetiyle Ak Parti'ye ekibiyle birlikte katılarak, AK Parti'de siyaset yapmaya başladı.

AK Parti'de farklı görevlerde bulunan Soylu'nun ilk bakanlık tecrübesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Burada başarılı bir grafik çizen Süleyman Soylu, daha sonra eski İçişleri Bakanı Efgan Ala'nın yerine getirildi.

Süleyman Soylu'nun göreve gelmesiyle özellikle PKK terör örgütü ağır darbeler aldı ve neredeyse yok olma noktasına geldi.

Süleyman Soylu, sadece PKK'ya yönelik operasyonlarıyla değil, diğer bütün terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. Sık sık askerleri ziyaret ederek onlara moral vermesi ve destekte bulunması halkın nezinde büyük takdir topladı.

Şu anda da görevin başında olan Süleymen Soylu, 2020'de istifa etti ama istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

Süleymen Soylu'ya dair...

Soylu; 1 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

DEMOKRAT BULUŞMALARI

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 referandumunda evet tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak Demokrasi Buluşmaları adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu, 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.