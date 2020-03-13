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Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.

AA | 13.03.2020 - 12:14..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRÜCÜ BELGESİYLE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek.” dedi.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

TEDBİREN DURDURULDU

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir.'" ifadelerini kullandı.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

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