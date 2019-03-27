Biyonik kol hayali gerçek oldu

Hakkari'de yaşayan Arif Yarcı'nın üçüncü çocuğu Semyan Yarcı, sağ kolunda dirsek hizasından aşağısı olmadan dünyaya geldi. Yaklaşık 2 haftalıkken annesi vefat eden Yarcı, okula başladığında kolundan ötürü sıkıntılar yaşadı.

ŞEYMA HOCA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Lise ikinci sınıfa kadar eğitimini Hakkari'de sürdüren Semyan Yarcı, internette Rize'nin Ardeşen ilçesine ait videoyu izleyince Karadeniz'e ilgi duymaya başladı. Babası ile görüşen ve Rize'de yatılı olarak okumak için izin isteyen Semyan, ailesinin onayıyla üçüncü sınıfta kaydını Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne aldırdı. Semyan Yarcı'nın hayatı, öğretmeni Şeyma Koç Kibar ile tanışmasıyla değişti.

OKUL MÜDÜRÜ SANDIKÇI ÖNCÜLÜK ETTİ

Kolu için muayeneler yaptıran Semyan'a ilk iyi haber okul yönetiminden geldi. Semyan'a takılması düşünülen biyonik kolun yaklaşık 150 bin lira tuttuğu tespit edilince Okul Müdürü Ahmet Ali Sandıkçı, Şeyma öğretmen öncülüğünde Semyan için "Bir El De Sen Ver" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Semyan Yarcı için yüklü miktarda para toplanmasına rağmen istenilen rakama ulaşılamayınca il genelindeki okullara ve sosyal medyadan hayırseverlere destek çağrısı yapıldı.

4 KANAL BİYONİK KOL

Yapılan çağrılara Rize'deki bütün okullardan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek geldi. Kampanyayı duyarak devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen görüşmeler sayesinde biyonik kol için 100 bin liraya Ankara'da bir firmayla anlaşma sağlandı. Okul müdürü Sandıkçı ile Ankara'ya giden Semyan'ın sağ koluna, geçen hafta 4 kanal biyonik kol takıldı. Protez kola adapte olabilmesi için 3 gün Ankara'da kalan Semyan'ı, müdür Sandıkçı yalnız bırakmadı.

"ARTIK DIŞARI ÇIKMAKTAN ÇEKİNMİYORUM"

Hafta başında Ardeşen'e dönen Semyan, artık bardak, kitap gibi eşyaları tutabilmenin mutluluğunu yaşıyor. 19 yaşındaki Semyan Yarcı, okul müdürü Sandıkçı ve öğretmeni Kibar başta olmak üzere herkesin kendisine yardım için elinden geleni yaptığını söyledi. Artık elini rahatlıkla kullandığını belirten Yarcı, "Eskiden bir elle dışarı çıkınca çekiniyordum. Psikolojik olarak etkileniyordum. Artık çekinmiyorum. Rahatlıkla dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla tokalaşıyorum. Artık psikolojim çok rahat. Allah razı olsun herkesten." dedi.

Yarcı, Rize'ye gelirken böyle bir şey hayal etmediğini dile getirerek, "Benim için mucize gibi bir şey." ifadesini kullandı.