BlackBerry Messenger kapatılıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında kaybolan Blackberry Messneger, yeni alınan bir kararla artık yolun sonuna geldi.

WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Skype, Viber ve Telegram uygulamaları nedeniyle bugüne kadar kullanıcılar tarafından fazla tercih edilmeyen Blackberry Messenger. 31 Mayıs 2019 tarihinde kapatılacak.

BBM ilgili açıklama yapan platformun sahibi EMTEK, tüm çabalarına rağmen kullanıcıların tercihi olamadıklarını ve yeni kullanıcıların diğer sohbet uygulamalarını daha yoğun bir şekilde kullandığını ifade etti.

Uygulamanın devre dışı kalmasıyla birlikte kurumsal sürüm aktif kalmaya devam edecek. Google Play Store veya App Store üzerinden BBM'in kurumsal sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek ancak altı ayda bir abonelik ücreti kullanıcıdan tahsil edilecek.

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