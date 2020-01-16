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Blake Lively yeni imajı

Ünlü oyuncu Blake Lively, imajını baştan sona değiştirdi.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 07:39..
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"Gossip Girl" dizisiyle adını dünyaya duyuran Blake Lively, oyunculuğun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Yeni çıkacak filmi için tüm görüntüsünü değiştiren oyuncuyu görenler kendisini tanıyamadı. Lively filmde birçok kez imajını değiştirecek.

KATİLLERİ ARAYACAK

Filmde Lively ailesini bir uçak kazasında kaybeden Stephanie Patrick adında bir kadını canlandırıyor. Olayın bir kaza olmadığını öğrendikten sonra deliye dönen Stephanie, ailesinin ölümünden sorumlu olanların peşine düşerek suikastçıya dönüşür.

Blake Lively yeni imajı

Blake Lively yeni imajı

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