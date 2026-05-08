Bloomberg duyurdu: Türkiye Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarını ilana hazırlanıyor

Ortadoğu'da yaptığı hamlelerle bölgesel güç vizyonunu sağlamlaştıran Türkiye, Batı yönünde de hamleleri ihmal etmiyor.

Son hazırlanan yasal düzenleme adımı, Batı'daki kıskanç "komşu"yu çıldırtacak.

DENİZ YETKİ ALANI TASARISI HAZIR

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre; Ankara'da Ege ile Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili düzenleme hazırlığı var.

Kaynaklar, TBMM'ye sunulmak üzere hazırlanan tasarının, Türkiye'nin haklarını yasal statü altına aldığını ve potansiyel doğalgaz kaynaklarıyla ilgili tartışmaları da kapsadığını söyledi.

Çalışmanın Türkiye'nin deniz yetki alanı hakkındaki pozisyonunu hukuki zemine oturtacağı belirtiliyor.

YUNAN ÇILDIRACAK

Atılacak bu adımın, Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili haklarını sürekli olarak reddeden Yunanistan'ın kaygılarını arttıracağı öngörülüyor.

Türkiye'nin bu hamlesi özellikle Doğu Akdeniz'de henüz keşfedilmemiş potansiyel enerji rezervleri başlığı açısından önem taşıyor.

İddiaların ortada dolanmasının bile Atina'da alarm zillerinin çalmasına yettiği değerlendirmeleri yapılıyor.