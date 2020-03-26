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BM: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılmalı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde" dedi.

AA | 26.03.2020 - 16:26..
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, koronavirüs ile mücadele kapsamında, ülkelere "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

"CEZAEVLERİNDEKİ KALABALIK AZALTILMALI"

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınması kapsamında, hükümetleri cezaevleri ve diğer kapalı alanlardaki kişilerin sağlık ve güvenliğini korumaya davet etti.

Konuyla ilgili Twitter'dan videolu bir mesaj da paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı. Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra, cezaevlerini ve (göç) geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.

BM: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılmalı

Michelle Bachelet

"Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri (cezaevleri) aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde" ifadesini kullanan Bachelet, hükümetlere ve ilgili makamlara "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

"ZİYARETLER DE KISITLANABİLİR" ÖNERİSİ

Bachelet, koronavirüs salgınının önüne geçme adına kapalı kurumlara ziyaretlerin kısıtlanabileceğini ancak bu tür önlemlerin şeffaf şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

ALTERNATİF ÖNLEMLER

Yüksek Komiser, dış dünya ile temasın aniden kesilmesinin yaratacağı zorluk ve potansiyel tehlikeli durumlara işaret ederek, bazı ülkelerdeki video-konferans görüşmeleri, aile üyeleriyle süresi uzatılmış telefon görüşmeleri ve email haberleşmesine izin vermek gibi alternatif önlemleri gündeme getirdi.

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