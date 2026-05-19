BM forumunda İsrail'i eleştiren Haluk Levent'in yayını kesildi

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu’nda (WUF13) konuşmacı olarak yer aldı.

Forum, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi.

KÜRESEL KONULARA DEĞİNDİ

Sürdürülebilir kentleşme, konut ve insan yerleşimleri gibi küresel konuları ele alan platforma Levent, Türkiye’den sivil toplum temsilcisi olarak davet edildi.

Levent burada yaptığı konuşmasında insani yardım, dayanışma ve küresel adalet konularını masaya yatırdı.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI HATIRLATTI

Konuşmanın son bölümünde Levent, Gazze’deki insani krize ve İsrail’in politikalarına değindi.

"Çizgili pijamalı çocuk filmiyle ağladık." diyerek Nazi dönemine atıfta bulunan Levent, Yahudi toplumundaki dostlara seslenerek, Gazze’de öldürülen 20 binden fazla çocuk için üzüntüsünü dile getirdi.

"YAHUDİ DÜŞMANI DEĞİLİZ, SİYİNİST İSRAİL'E KARŞIYIZ"

Levent'in "Bizler Yahudi düşmanı değiliz, siyonist İsrail hükümetine karşıyız." ifadelerini kullandığı sırada uluslararası yayın kesintiye uğradı.

"FİLİSTİN'İN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Olay, sosyal medyada ve Türk basınında geniş yankı uyandırdı.

Yayın kesildikten sonra Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz." şeklinde tepki gösterdi.