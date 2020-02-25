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BM Libya görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

AA | 25.02.2020 - 21:19..
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu dün Cenevre'de darbeci Halife Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamanın ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bugün yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlamasının planlandığı belirtildi.

LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Libya konulu siyasi görüşmelerin BM himayesinde ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ev sahipliğinde gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, görüşmeleri takip etmek isteyen uluslararası gazeteciler için akreditasyon sürecinin de başladığı kaydedildi.

"UZUN VE DEVAM EDEN BİR SÜREÇ"

BM nezdinde meşruiyete sahip UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmelerini "uzun ve devam eden bir süreç" şeklinde değerlendirmişti.

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