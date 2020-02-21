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BM: Türkiye daha çok Suriyeli alsın

BM'nin İtalyan yetkilisi Filippo Grandi, Türkiye'ye Suriye'den daha fazla sığınmacı kabul etmesi için çağrıda bulundu.

AA | 21.02.2020 - 08:56..
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri İtalyan temsilcisi Filippo Grandi yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılmasına ve insanların hayatlarının korunması için emniyete alınmalarına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

"KABULLERİ ARTIRMALI"

BM yetkilisi, "Türkiye dahil komşu ülkelere, kabulleri artırmaları için çağrı yapıyorum. Böylece tehlike altındaki insanlar da emniyete ulaşabilir." diye ekledi.

BM: Türkiye daha çok Suriyeli alsın

Komşu ülkelerde "kapasite ve kamu desteğinin hâlihazırda zorlandığını" da belirten Grandi, sığınmacıları kabul eden ülkelere daha fazla uluslararası yardım yapılmasını istedi.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON SURİYELİ VAR

BM, Suriye'nin kuzeybatısında son dönemde artan çatışmalar nedeniyle 900 binden fazla insanın evini ya da barınağını terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Grandi, yerinden edilen ivil sayısını 4 milyon olarak belirtti. Resmi verilere göre, Türkiye'de 4 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

BM: Türkiye daha çok Suriyeli alsın

BM: Türkiye daha çok Suriyeli alsın

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