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BM: YPG'den endişeliyiz

Birleşmiş Milletler , YPG/PKK teröristlerinin Suriye'deki çocuklara yönelik uygulamalarından endişe duyulduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 20:20..
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BM: YPG'den endişeliyiz

BM İnsan Hakları Konseyi, bölgede çocukların durumuna ilişkin, "Çocuklarımın Hayallerini Sildiler: Suriye'de Çocuk Hakları" adlı raporunu yayınladı. YPG'yi kınadılar.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 18 yaş altı kız ve erkekleri örgüte kabul ettiği belirtilen raporda, erkek ve kız çocuklarının Halep, Haseke, Aynel Arab (Kobani) ve Rakka'da örgüt tarafından kullanıldıklarının belgelendiği vurgulandı.

Çocukların silah altına alındıklarına ilişkin bilgi paylaşan bir kaynağın, silah çok büyük olduğu için 10 yaşında bir çocuğun kalaşnikofu nasıl sürüklediğini anlattığı belirtildi.

"ÇOCUKLAR TACİZ EDİLDİ"

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde ebeveynlerin, sertifikalarının rejim tarafından kabul edilmeyeceği endişesiyle çocuklarını bu okullara yollamak yerine kendileri eğitim vermeyi tercih ettiği aktarılan raporda, rejim okullarına kayıtlı çocukların, okul üniformaları giydiği için taciz edildiği vurgulandı.

Konsey tarafından belgelenen bir olayda, bir babanın, YPG teröristinin kontrol noktasındaki tacizlerinden korumak için çocuklarına önce normal kıyafetler giydirdiği, okula girerken ise okul üniformalarıyla değiştirdiği aktarıldı.

YPG teröristlerinin, çocuklarını rejim okullarına kaydeden aileleri tehdit ettiğine değinilen raporda, "Konsey, yerel makamların, Türk makamlarının desteğiyle, Türkçe eğitim veren Afrin, Bab ve Cerablus'taki okullarda eğitim müfredatının uygulanmasını desteklediğini bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

BM: ENDİŞELİYİZ

Raporda, konseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarının siviller üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu endişeye vurgu yapıldı.

Koalisyonun, YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'un büyük oranda imhasına yol açtığı kaydedildi.

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