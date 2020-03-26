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BM'den yoksul ülkelere korona mücadelesinde yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri, dünyanın en yoksul ülkelerinde koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel insani yardım planı başlattı.

AA | 26.03.2020 - 06:08..
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs bütün insanlığı tehdit ettiği ve ülkelerin bireysel mücadelesinin yeterli olmayacağını, tüm dünyanın virüse karşı ortak bir mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

"TEMİZ SU VE SABUNA DAHİ ERİŞİMDE SIKINTI ÇEKEN İNSANLAR VAR"

Güçlü sağlık sistemleri olan zengin ülkelerin bile baskı altında olduğunu ve şimdi ise virüsün savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizlerle boğuşan ülkelere ulaştığına dikkati çeken Guterres, temiz su ve sabuna dahi erişimde sıkıntı çeken insanların hastalıklarının kritik durumunda hastanede yatak ve suni solunum cihazlarına erişimlerinin olmayacağı uyarısında bulundu.

"2 MİLYAR DOLAR KÜRESEL İNSANİ YARDIM PLANI BAŞLATIYORUZ"

''Bugün, dünyanın en yoksul ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatıyoruz.'' diyen Guterres, hükümetlere küresel yardım planına destek vermeleri çağrısında bulundu.

BM'den yoksul ülkelere korona mücadelesinde yardım çağrısı

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