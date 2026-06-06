BMGK, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın ülkesine hafta başında düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından yaptıkları çağrı üzerine 8 Haziran'da BMGK'nın acil toplanacağını duyurdu.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun hafta başında Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini belirtti.
BMGK'nin 8 Haziran'da toplanacağını aktaran Sybiha, Rusya'nın barış yerine gerilimi tırmandırmayı seçtiğini ifade etti.
"RUSYA'YA YÖNELİK BASKI SÜRDÜRÜLMELİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde Moskova'ya önemli bir teklifte bulunduğunu kaydeden Sybiha, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini savundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)