BMGK'de kapalı Sudan oturumu

İngiltere ve Almanya'nın çağrısı üzerine BMGK'de Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olayları kapalı oturumda görüşüldü. Oturumun ardından gazetecilerin karşısına çıkan Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İsveç ve İtalya'nın BM daimi temsilcileri ortak açıklama yaptı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN KINAMA

BM Genel Sekreterinin Sudan Özel Temsilcisi Nicolas Haysom'ın, bölgedeki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin, birçok ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan, sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz. Ayrıca yaralı kişilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellendiği yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Sudan'da sivillere yönelik saldırıların, ülkedeki önemli geçiş sürecini baltaladığı vurgulanan açıklamada, "Sudanlı güvenlik güçlerini tüm şiddet eylemlerini kesmeye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya, sivillerin güvenliği ve emniyetini sağlamaya davet ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki müzakerelerin tek taraflı olarak kesilmesini, yeni bir hükümet atanmasını ve çok kısa bir sürede seçim çağrısı yapılmasının endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, Sudan'da sivillerin önderliğindeki bir geçiş sürecinin, özgür ve adil seçimlerin desteklendiğinin altı çizildi.