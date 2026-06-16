BMW duyurdu: Yeni M3 modelinde beklenen özellik olmayacak

Alman otomobil devi BMW, performans serisinin efsanevi modeli M3'ün yeni nesli için merakla beklenen motor stratejisini resmi olarak paylaştı.

Şirket, yeni modelde ağır bir hibrit ara form sunmak yerine içten yanmalı ve tam elektrikli dünyayı birbirinden keskin hatlarla ayıracak.

M IGNITE TEKNOLOJİLİ GÜÇLÜ MOTOR KULLANILACAK

BMW M departmanının patronu Frank Van Meel, mükemmel içten yanma prensibine bağlı kalacaklarını ve yeni M3'ün hibrit olmayacağını doğruladı.

Yeni nesil araçta, M Ignite teknolojisiyle desteklenen ve bu yıl mevcut M3 ile M4 modellerinde devreye giren güncellenmiş S58 sıralı 6 silindirli motor kullanılacak.

Performans modelinde, yeni BMW M5'teki ağır şarj edilebilir sistemin aksine sadece emisyonları dengeleyecek 48 voltluk hafif hibrit desteği yer alacak.

Bu sayede saf sürüş deneyimi arayan otomobil tutkunları için geleneksel motor karakteri başarıyla korunacak.

Frank Van Meel, güç aktarım seçeneklerini iki farklı uca taşımanın araç dinamiğinde kendilerini bir üst seviyeye ulaştıracağını belirtti.

Markanın tamamen yeni Neue Klasse platformu üzerinde yükselecek olan elektrikli M3, sadece düzlük hızıyla sınırlı kalmayıp pistlerde de çok daha hızlı bir karakter sergileyecek.