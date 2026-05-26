BMW M3 yolun sonuna geldi: İşte yeni modelin üretime gireceği tarih

BMW Ürün Planlama Uzmanı Scott Stirling, 2026 yılının altıncı nesil M3 için son model yılı olacağını resmen doğruladı.

Sektör kaynakları ise G80 kodlu mevcut ailenin son üyesinin Şubat 2027 tarihinde üretim bandından ineceğini öne sürüyor.

YENİ NESİL BMW M3 İÇİN 2028 YILI İŞARET EDİLDİ

Mevcut modelin vedasının ardından yeni nesil M3 modelinin 2028 yılının sonlarına doğru pazara sunulması bekleniyor.

G84 kodlu yeni benzinli modelin üretimi Münih dışına taşınarak Dingolfing tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yeni benzinli versiyon emisyon kurallarına uyumlu 3.0 litrelik çift turbolu motorunu korurken, aracın sadece otomatik şanzımanla geleceği iddia ediliyor.

Bu yeni tip motor seçeneğinde hafif hibrit çözümlerinin de masada olduğu belirtiliyor.

TAM ELEKTRİKLİ CANAVAR YOLDA

Yeni nesille birlikte Münih'te üretilecek ZA0 kodlu tamamen elektrikli bir M3 versiyonu da otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Simüle edilmiş motor sesi ve vites değişimlerine sahip olacak bu modelin yaklaşık 100 kWh kapasiteli bir batarya kullanması öngörülüyor.