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BMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldı

Otomobil sektörünü oldukça etkileyen koronavirüs salgınından BMW de nasibini aldı.

Haber Merkezi |
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BMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, dünya genelindeki birçok şirket üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, salgın nedeniyle sıfır otomobil stoklarının tükendiğinden bahsetmiştik.

Otomobil üreticileirnin yaşadığı stok problemleri bir de azalatan talep ile birleşince, satışların ciddi oranda düşmesine neden oldu. Başta BMW olmak üzere birçok otomobil şirketinin satışları ciddi şekilde azaldı.

bmw

BMW'NİN SATIŞLARI YÜZDE 20 AZALDI

Alman otomobil üreticisi BMW'nin 2020 ilk çeyreğindeki satışları, dünya genelinde yüzde 20,6 oranında azaldı.

BMW otomobillerine en az talebi ise Çinliler gösterdi. Alman devinin Çin'deki satışları ilk çeyrekte 30,9 düştü.

Çin'in ardından Avrupa'daki BMW satışları yüzde 18,3 azalırken, ABD'de ise yüzde 17,4 oranında azalma görüldü.

SATIŞ BAYİLERİ KAPATILMIŞTI

BMW'nin satışlarının düşmesinin en büyük nedenlerinden biri de kapalı olan bayiler. Şirketin Avrupa'daki satış bayilerinin yaklaşık yüzde 80'i, ABD'deki bayilerinin ise yüzde 70'i, koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı.

BMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldı

BMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldı

BMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldıBMW'nin araç satışları yüzde 20 azaldı

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