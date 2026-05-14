BMW'nin efsanevi cabrio modeli Z4'ün üretimi sonlandı

BMW, Z3 modelinin yerini alarak 2002 yılında başlayan Z4 serüvenine Avusturya’nın Graz kentindeki Magna tesislerinde nokta koydu.

Bu vedayla birlikte Alman markanın model gamında üstü açık tek seçenek olarak yalnızca 4 Serisi kaldı.

Z AİLESİNİN UNUTULMAZ MİRASI

BMW’nin Z serisi yolculuğu, 1991 yılında Z1 ile başlayıp James Bond filmlerinde ikonlaşan Z3 ve Z8 modelleriyle zirveye taşınmıştı.

Özellikle 400 beygirlik V8 motoruyla dikkat çeken Z8, tasarım ve performansı birleştiren bir spor otomobil sembolü olmuştu.

Z4 serisi, üç farklı nesil boyunca hem coupé hem de cabrio gövde seçenekleriyle otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Son neslinde Toyota Supra ile motor ve altyapı ortaklığı yapan model, 340 beygir güç üreten sıralı 6 silindirli motoruyla performansını korudu.

YENİ BİR HALEF GELECEK Mİ

BMW cephesi, Z4’ün geleceği ve olası bir halefi hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Toyota’nın yeni bir Supra üzerinde çalışması, iki dev marka arasındaki teknik iş birliğinin ileride tekrar hayat bulabileceği ihtimalini güçlendiriyor.