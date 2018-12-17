Böceklere karşı yerli doğal ilaç geliştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber, 3 yıl önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam yürütücülüğünde, yüksek ziraat mühendisleri Hüseyin Bozkurt ve Recep Şen'in destekleriyle "Çeşitli Türk Diatomik Topraklarının Depolanmış Tahıl Zararlılarının Mücadelesinde Kullanım Olanakları Projesi" hazırladı.

1001-TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na başvuran Işıkber, projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmesiyle çalışmalara başladı.

Tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından meydana gelen topraklardan oluşan diatom toprağının yoğunlukta bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'ndeki rezervlerden alınan numunelerle üniversite laboratuvarında denemeler yapan ekip, sulu ve toz bazlı ilaç geliştirdi.

Böceklerde yüksek derecede öldürücü etkiye sahip olduğu belirtilen ilaç, ruhsat çalışmalarının ardından piyasaya sürülecek.

"YERLİ BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ BİR İLAÇ YOK"

Prof. Dr. Ali Arda Işıkber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 125 milyon ton diatom toprağı bulunduğunu söyledi.

Bu rezervlerin İç Anadolu'da bulunduğunu dile getiren Işıkber, "Bu bölgelerden numuneler alıp böcekler üzerinde deneme yaptık. Araştırmalar sonucunda çok etkili olan böceklere karşı diatomları belirledik. Yerli ve milli bir böcek ilacı ortaya koymak için tekrar çalışmalarımıza başladık. Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklendi." dedi.

Işıkber, geliştirdikleri bu ilacın ev haşerelerine, depolardaki buğday ve mısır gibi ürünlerin üzerinde bulunan zararlı böceklere karşı kullanılabileceğini aktardı.

"ORGANİK TARIMDA KULLANILABİLİR"

Özellikle yumurta tavukçuluğunda kırmızı tavuk akarına karşı kullanımına yönelik milli ve yerli ürün geliştirdiklerini söyleyen Işıkber, bu ilacın sulu ve toz halde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Arda Işıkber, şunları kaydetti: "İlacımız tamamen doğaldır. Böcekleri kimyasal yolla öldürmemektedir. Genellikle böceklerin derisine yapışıp buradaki yağı emiyor. Sonra böceğin deri geçirgenliğini kaybetmesini sağlıyor. Su kaybı yaşayan böceğin ölümü gerçekleşiyor. Tamamen fiziksel yolla böceği öldürüyor. Doğal bir ilaç olup organik tarımda da çok rahat kullanılabilir. Ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde diatom toprağıyla ilgili yerli böcek öldürücü bir ürün yok. Biz de bu geniş rezerve sahip toprağı yaptığımız çalışmalar sonucunda yerli olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."