Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ederek konuşmasına başlayan Aras, Bodrum’da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini belirtti.

Aras, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi.

‘BELEDİYEYE DE GELMEYİN’

Bodrum halkına da seslenen Aras, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, belediyeye acil işleri olmayanların en az 15 günlüğüne hiç gelmemelerini istedi.

Aras, açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.

“EN BÜYÜK TESELLİMİZ POZİTİF VAKANIN GÖRÜLMEMESİ”

Aras, “En büyük tesellimiz şu anda pozitif vaka görülmemesi, ancak biz önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. 1 Mayıs'a kadar tüm etkinlikleri iptal ettik. Bodrum, turizm ile geçinen bir kent. Olayların hangi boyutlara gideceği, henüz belli değil. Bu durumda iş yerlerini kapatacak ve mağdur olacak esnafa belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Ancak gerek bankalar gerekse SGK gibi kuruluşlar da esnafa gereken desteği vermeli ve kolaylık göstermeli.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı: Buraya gelmeyin VİDEO

“BODRUM’A GELMEYİN”

Son günlerde Bodrum’a Türkiye’nin çeşitli illerinden akın akın gelenler olduğunu belirten Aras, “Tüm Türkiye’yi, vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bodrum’a gelmeyin, evinizde kalın. Buraya gelenler, geldikleri yerden daha güvende değiller. Biz kışlık nüfusumuza bile tedbir almakta zorlanıyoruz.” dedi konuştu.

Aras, “Örneğin sadece 17 yoğun bakım ünitesi yatağımız var, bu şu anda bile yeterli olmuyor.” şeklinde konuştu.