Bodrum denizinden çıkanlar hayrete düşürdü

Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması devam ediyor. Yalıkavak limanı ve çevresinde 11 kişilik dalgıç timi deniz dibi temizliği yaptı.

500 KİLOLUK ATIK

Çalışmalar sonucunda denizden; cep telefonu, bıçak, makas, tekne motoru, cam, tekstil ve araç lastiklerinin bulunduğu yaklaşık 500 kilogram atık çıkarıldı.

Bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkarılan malzemeler sahilde bir süre sergilendi.

3 GÜNDÜR TEMİZLENİYOR

Sadece 2 saatlik çalışmada 500 kiloluk atık çıkan denizde, 3 gündür çalışma yapılıyor.

Temizlik çalışmalarından 1,5 tona yakın atık çıktığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLER EL ATTI

Temizlik çalışmasına, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler kıyı temizliği yaparak ekiplere destek verdi. Atık malzemeler arasında sıkışan deniz canlıları ise suya bırakıldı. Çalışmalara katılan dalgıç Öner Karaçiçek, temizlik çalışmasının insanlara çevre bilinci oluşturmaya başladığını söyledi.

"İNSANLAR BİLİNÇLENİYOR"

İnsanların kolay yolu seçerek çöplerini denize attığına işaret eden Karaçiçek, "Hem insanların attığı hem de dere yoluyla denize ulaşan atıklar da var. Her geçen gün insanlar daha çok bilinçleniyor." diye konuştu.

Temizlik çalışması, su altı kamerası tarafından kaydedildi.