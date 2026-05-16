Bodrum FK'dan açıklama: Çok üzüntülüyüz

1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Süper Lig hayaline veda eden Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Çorum'a finale çıkmak için geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bütün futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik. Ama çok iyi oynadığımız ilk maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi. Bugün burada biraz atmosferden de söz etmek lazım. Maçtan önce başlayan olaylar stadyumda da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı, her türlü şiddete maruz kaldık. Tabii hakemler de biraz bu olayların etkisinde kaldı, sindiler. Bugün Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımla değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla maça iyi hazırlanmışlar. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik ama maalesef bugün burada bunu göremedik. O yüzden de üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorum FK iyi bir takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir ama bu şeyler üzücü. Futbol adına bugün maalesef çok olaylar yaşandı. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.