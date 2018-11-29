Bodrum'da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ilçede hayatı felç etti. Öğle saatlerinde aniden şiddetini arttıran sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklarda araçlar sulara gömüldü.

Bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi.

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Emniyet yoldaki araçları kaldırırken, belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.

Bodrum'da aşırı yağış VİDEO

İtfaiye ve belediye ekipleri, yağış sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için seferber oldu. Ev, iş yeri ve araçların zarar gördüğü yağış nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Yağış ve sonrasında oluşan sel baskınları nedeniyle kriz masası oluşturulurken, itfaiye, Akut, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’ne ait ekiplerin yanı sıra polis ekipleri de çalışma başlattı.

Sağanak yağışın devam ettiği Bodrum’da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

ÇAMURLU SU DENİZE DÖKÜLDÜ

Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.