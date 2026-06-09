Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 59 Rus turist geldi
Türkiye'ye kruvaziyer turizmi dolu dizgin devam ediyor. Bodrum ilçesi bugün 2 bin 59 turisti taşıyan "Aroya"yı ağırladı.
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Türkiye, koronavirüs salgınından sonra kruvaziyer hareketlerinde artış ve turist sayılarında rekor yaşandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 59 yolcu getirdi.
Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Marmaris Limanı'ndan gelen gemide çoğu Rus 2 bin 59 yolcu ile 1.054 personelin bulunduğu belirtildi.
TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ GEZİYORLAR
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)