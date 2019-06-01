taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar Bodrum'a akın edince Bodrum'da trafik durma noktasına geldi.

İHA | 01.06.2019 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Cuma günü mesainin bitmesini fırsat bilen vatandaşlar, cumartesi günü sabahından itibaren Bodrum'a akın etmeye başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

BODRUM'DA YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti.

BİRÇOK OTEL YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü. Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

OTOBÜSLER VE UÇAKLARDA YER YOK

Bayram tatili boyunca Bodrum’a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı.

Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı. Tatile uçakla gelenlerin sayısında artış olması sebebiyle Vip Bodrum transfer araçları sayılarını 2 katına çıkardı. Vip taşımacılık yapan araçların ise hava limanında büyük kuyruklar oluşturdu.

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

197
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

306
Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

205
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

135
Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

80
Donald Trump ikinci kez aday

Donald Trump ikinci kez aday

44
Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir