Bodrum'da adım atacak yer kalmadı

Cuma günü mesainin bitmesini fırsat bilen vatandaşlar, cumartesi günü sabahından itibaren Bodrum'a akın etmeye başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.

BODRUM'DA YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti.

BİRÇOK OTEL YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü. Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

OTOBÜSLER VE UÇAKLARDA YER YOK

Bayram tatili boyunca Bodrum’a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı.

Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı. Tatile uçakla gelenlerin sayısında artış olması sebebiyle Vip Bodrum transfer araçları sayılarını 2 katına çıkardı. Vip taşımacılık yapan araçların ise hava limanında büyük kuyruklar oluşturdu.