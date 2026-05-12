Bodrum'da bayram menüleri hazır: Lahmacun 30 euro

Turizm sezonu bu yıl da umutlu.

Özellikle Orta Doğu'daki İran-İsrail/ABD savaşı nedeniyle Körfez ülkelerindeki güvenlik sorunları Türkiye'yi ön plana çıkartması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi ile sezon da bir bakıma erkenden hareketlenecek.

Bu kapsamda Akdeniz ve Ege'deki tatil beldelerinde umutlu bir hazırlık var.

Her sezon yeni fiyat ve uygulamaları ile sık sık gündem olan Bodrum'da bu yıl da çok konuşulacak bir uygulamayla açılış yapılıyor.

BODRUM'DA MENÜLER EUROYA DÖNDÜ

Bodrum'da birçok işletme menülerini euro cinsinden hazırladı.

Fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.

LAHMACUN 30 EURO

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre menülerini paylaşan mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olarak göze çarpıyor.

GECELİK KONAKLAMA 100 BİN TL

Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

PLAJA GİRİŞ DE DÖVİZLE: 250 EURO

Ünlülerin akın ettiği gözde beach'ler de de fiyatlar belli oluyor. Plajıyla ön plana çıkan otellerden biri de giriş fiyatını duyurdu. Bu kapsamda otel plaja tek kişi giriş için 230 euro talep edecek.