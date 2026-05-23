Bodrum'da bayram yoğunluğu: 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatili resmen başladı.

Vatandaşlar tatilin başlaması ile beraber arabalarına binerek yollara düştü.

Bazıları tatil için memleketlerini seçerken bazıları ise erken bir yaz tatili için yurdun turistik kentlerini tercih etti.

BODRUM'A AKIN AKIN GELMEYE BAŞLADILAR

Bu kentlerden biri de her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler, dün itibariyle ilçeye gelmeye başladı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İlçeye 24 saatte 20 bin araç giriş yaparken yoğunluk sebebiyle ana arterlerde kuyruklar oluştu.

Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Cumhuriyet Caddesi’nde uzun kuyruklar görüldü.

YAVAŞ YAVAŞ İLERLEYEBİLDİLER

Sürücüler, uzun araç kuyruklarında tampon tampona ilerlemek durumunda kaldı.

Ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda ve caddelerde de hareketlilik gözlendi.

EKİPLER DENETİMLERİ ARTIRDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarını daha da arttırdı.

Ekipler, trafiğin sıkıntılı olduğu noktalara müdahale etti.