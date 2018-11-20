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Bodrum'da mülteci taşıyan tekne battı

Muğla Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

AA | 20.11.2018 - 11:36..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı.

Bodrum'da mülteci taşıyan tekne battı

TEKNE BATTI

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile kaçak göçmenlerin olduğunu gördü.

10 GÖÇMEN KURTARILDI

Yapılan çalışmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.

Kurtarılanlardan 2 kaçak göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.

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