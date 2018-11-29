Bodrum'da sel felaketi: Arabalar sürüklendi

Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Bodrum ilçe merkezinin yanı sıra çevre mahallelerde de yollar dereye döndü. Selde araçlar dere yatağına doğru sürüklendi. İnsanlar sele kapılmamak için güvenli buldukları bölgeden dışarı çıkmadı.
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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yağmur sonrası girdaba kapılan araçların oyuncak gibi sürüklenmesi ise kameralara yansıdı. Büyük çapta hasarın meydana geldiği ilçede belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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