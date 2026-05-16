Bodrum'da sezon başladı: Plajda harcama limitleri 2 bin TL'den açıldı

Türkiye'de sıcak havalar Mayıs ortasında etkili olmaya başladı.

Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometreler 25 derecenin üzerine çıkarken yerli ve yabancı turistler tatil kentlerini doldurmaya başladı.

Bu kentlerden biri de Muğla'da bulunan Bodrum ilçesi oldu.

ÖZEL PLAJLARDA HARCAMA LİMİTLERİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yarımadanın birçok bölgesinde oteller ve özel plaj işletmeleri hizmete açıldı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, özel plajlardaki harcama limitlerinin kişi başı 2 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Bu limitlerin gün boyu yeme-içme hizmetini kapsadığını vurgulanırken lüks segmentin yanı sıra belediye kafeleri, bakanlık tesisleri ve halk plajlarıyla her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğu da belirtildi.

"ASLINDA HER KİTLEYE HİZMET VAR"

Bodrum'da özel plaj işletmelerine harcama limitli olarak girişlerin 2 bin liradan başladığını ifade eden Şahin, "Yaz geldi, bütün tesisler açmaya başladı. Özel plajlar da turizmin bir bütünü. Bodrum, 10 ayrı bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler kendilerine göre farklılık gösterebilir.

Aslında her kitleye, her misafirimize bir hizmet var. Bodrum'da özel plaj hizmeti veren belediye kafeleri var, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisleri de var. Bunun yanında özel plajlar da var" dedi.

"BODRUM İNANILMAZ PAHALIYMIŞ GİBİ LANSE EDİYOR"

Şahin, "Bodrum çok popüler; dünyada, ülkemizde en çok sevilen destinasyon ve Bodrum'un popülerliğini bilmeyen yok. O yüzden farklılık gösteriyor. Özellikle bazı misafirlerimiz orada olmak istiyor.

Sürekli Bodrum inanılmaz pahalıymış gibi lanse ediliyor. Bodrum pahalı değil, herkesin ulaşabileceği, denize girebileceği, tatil yapabileceği bir bölge" diye konuştu.

LAHMACUN FİYATLARINA ATIF YAPTI

Bodrum'un lahmacun fiyatlarıyla anılmasından dolayı üzüldüklerini ifade eden Şahin, "Bodrum'un, coğrafi işaretli çökertme kebabı var. Herkesin Bodrum'a gelip, çökertme kebabını yemesini tavsiye ederim. Bodrum'da lahmacun mevzusu çok gündeme geliyor ama Bodrum lahmacunda çok popüler bir destinasyon değil.

Bodrum'un lahmacunla gündeme gelmesine bir turizmci olarak üzülüyorum. Lahmacun, Bodrum'da 250 liradan da başlıyor. Fiyatlar niteliğine göre, tesise göre, hizmete göre farklılık gösterebilir" dedi.