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Boeing, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurabilir

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in, salgın sonrasındaki düşüş nedeniyle üretimi durdurmaya hazırlandığı belirtildi.

REUTERS | 20.03.2020 - 10:54..
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Koronavirüs salgını, birçok sektörü olduğu gibi havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Ülkeler tarafından hava yolu ulaşımının askıya alınması sonucu Boeing, tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

BOEING'DEN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI

ABD merkezli uçak üreticisi firmanın, koronavirüs nedeniyle fabrikalardaki üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi.

Boeing'in bu kararının, ne zaman ve ne kadar süreyle yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Bir şirket sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Boeing, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurabilir

İŞE ALIMLAR DONDURULDU

Seattle'ın Puget Sound bölgesinde 70 bin kişiyi istihdam eden Boeing, tesislerinde perşembe günü itibariyle 14 teyit edilmiş koronavirüs vakası olduğunu duyurmuştu. Firma ayrıca, geçtiğimiz hafta işe alımların dondurulması yönünde karar aldı.

Boeing, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurabilir

AIRBUS DA OPERASYONLARI DURDURDU

Avrupa merkezli Airbus da bu hafta başında, Fransa ve İspanya'daki tesislerindeki operasyonları dört gün boyunca durdurma planlarını açıklamıştı.

Öte yandan, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün, devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceği bildirilmişti.

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