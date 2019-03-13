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Boeinglerin Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 13:21..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YOLCUSUZ İNTİKAL UÇUŞLARI HARİÇ TUTULDU

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur.

Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur."

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Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının geçtiğimiz pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmüştü.

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